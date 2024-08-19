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        Rüşvet soruşturmasında 12 kişi serbest

        Başakşehir Tapu Müdürlüğünde maddi menfaat karşılığında usulsüz işlem yapıldığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 23:44 Güncelleme: 19.08.2024 - 23:44
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        Rüşvet soruşturmasında 12 kişi serbest
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        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Tapu Müdürlüğünde 2020 yılında rüşvet karşılığı işlem yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        ıları S.İ. ve Ü.T, tapu memurları B.K. ve S.A, 6 emlakçı, 1 güvenlik görevlisi ve 1 temizlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

        Adliyede savcılığa çıkarılan zanlılardan 5'i serbest bırakıldı, tapu müdürleri K.Ü. ve R.K'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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        Sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüpheliler, haklarında imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'ta, 16 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

        Tapu müdürlüğünde görevli şüphelilerin arşivden usulsüz evrak temin ettiği, suç eylemlerinde iş takipçiliği yapan emlakçıların parayı, güvenlik ve temizlik görevlileri aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı belirlenmişti.

        Şüphelilerin suça konu usulsüz tapu işlemlerinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmişti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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