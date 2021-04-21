Rusya 2025'te kendi uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor

Rusya Uzay Dairesi'nin başkanı, istasyonun ilk modülü olduğunu söylediği bu görüntüleri paylaştı.

Rus Uzay Dairesi Roskosmos'un başkanı, Rusya'nın kendi uzay istasyonunu yapmak üzere çalışmalara başladığını ve projenin 2025'te tamamlanmasını hedeflediklerini duyurdu.

Rusya şu an, küresel iş birliğinin ender örneklerinden olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu kullanıyor. 1998'de açılan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS),Rus ve ABD uzay ajansları tarafından kurulmuştu.

Roskosmos uzay ajansı uluslararası ortaklarıyla anlaşmalarının 2024'te sonlandığını ve projeden çekilebileceklerini işaret etti.

Moskova ISS'in geleceği ile ilgili kararın, teknik modüllerinin durumuna ve kendi uzay istasyonu kurma planının işleyişine bağlı olduğunu belirtti.

Yaklaşık 23 yıldır kullanımda olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun artık eskimiş olması da bir sorun.

"ISS bir felakete yol açabilir"

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "Kozmonotlarımızın hayatını riske atamayız. ISS'in yapısı ve metalleri eskiyor, geri döndürülemez sonuçlara, bir felakete yol açabilir" dedi.

Borisov Rossiya 1 televizyonuna yaptığı açıklamada Rusya'nın istasyonunun yörüngede ISS'ten daha yüksekte seyredeceğini, bu sayede kutup bölgelerini daha iyi gözlemleyebileceklerini söyledi.

Rusya, buzulların erimesiyle Kuzey Buz Denizi'ni yeni rota olarak kullanmayı hedefliyor.

Borisov istasyonun yapımında başka ülkelerin de rol alması seçeneğini tamamen reddetmese de, istasyonun tamamen Rusya'nın kontrolünde olacağını ekledi.

Borisov Moskova'nın 2025'te ISS'ten ayrılması planıyla ilgili olarak proje ortaklarını 'makul bir sürede uyaracaklarını' belirtti.

Roskosmos Başkanı Dmitry Rogozin de Telegram'dan "Rusya'nın yörüngeye kuracağı yeni istasyonun ilk temel modülünün" videosunu paylaştı ve istasyonun 2025'te hazır olmasının hedeflendiğini belirtti.

Rus Interfax ajansı, Rusya'nın uzay istasyonunun en az 5 milyar dolara mal olacağını yazdı.

Rusya geçen ay da Çin Ulusal Uzay Kurumu ile Ay'ın yüzeyi ya da yörüngesinde bir araştırma istasyonu kurulması için anlaşma imzalamıştı.

Rusya bu yıl ayrıca uzaya yapılan ilk insanlı uçuşun 60. yılını da kutluyor.

Kozmonot Yuri Gagarin 60 yıl önce uzaya çıkan ilk insan olmuştu.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1383674153362808832?s=20