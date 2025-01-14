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        Haberler Dünya Rusya: ABD ile ilişkiler sıfıra indi | Dış Haberler

        Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı: ABD ile ilişkiler sıfıra indi

        Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile Rusya ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Ryabkov "ABD ile ilişkilerimiz esasen sıfıra indi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 18:18 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:19
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        Rusya: ABD ile ilişkiler sıfıra indi
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        Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova-Washington ilişkilerine dair kritik açıklamalarda bulundu.

        Ryabkov "ABD ile ilişkilerimiz esasen sıfıra indi. Bugün, son derece olumsuz olabilecek hiçbir olasılığı dışlamıyoruz. Durum çatışma riski taşımaya devam ediyor." dedi.

        Ryabkov çatışmadan kaçınmak için diyaloğa hazır olduklarını belirterek "Mevcut riskleri yönetmek hem Moskova hem de Washington için temel mesele olmalı. Diplomatik seviyede ise diyaloğa hazırız." dedi.

        Bu sırada, 47. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında düzenlenecek muhtemel bir görüşme için her iki taraftan da olumlu açıklamalar geliyor.

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