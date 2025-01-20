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        Haberler Dünya Rusya: ABD'ye atanan büyükelçimiz için henüz agreman almadık | Dış Haberler

        Rusya: ABD'ye atanan büyükelçimiz için henüz agreman almadık

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus büyükelçinin ABD'ye atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Atadıkları Rusya'nın Washington Büyükelçisi için ABD tarafının henüz yanıt vermediğini belirten Zaharova, "Agreman henüz alınmadı." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:54
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        Rusya ABD'ye büyükelçi gönderecek
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın ABD'ye atadığı büyükelçi için henüz Washington tarafından onay almadıklarını bildirdi.

        Rus haber ajansı TASS'a konuşan Zaharova, Rus büyükelçinin ABD'ye atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Atadıkları Rusya'nın Washington Büyükelçisi için ABD tarafının henüz yanıt vermediğini belirten Zaharova, "Agreman henüz alınmadı." ifadesini kullandı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un görevden alınmasına dair kararı imzalamış, Antonov'un yerine Rusya Dışişleri Bakanlığının Kuzey Amerika Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev'in atanacağı iddia edilmişti.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yıl sonunda yaptığı açıklamada, atanacak yeni büyükelçi adayının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtmişti.

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        #ABD
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