Rusya: ABD'ye atanan büyükelçimiz için henüz agreman almadık | Dış Haberler

Rusya: ABD'ye atanan büyükelçimiz için henüz agreman almadık | Dış Haberler

Rusya: ABD'ye atanan büyükelçimiz için henüz agreman almadık Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus büyükelçinin ABD'ye atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Atadıkları Rusya'nın Washington Büyükelçisi için ABD tarafının henüz yanıt vermediğini belirten Zaharova, "Agreman henüz alınmadı." dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 20.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:54 facebook

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