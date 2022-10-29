Rusya'da seferberlik süreci sona erdi 0:00 / 0:00

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Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ülkedeki askeri kısmi seferberlik konusunda bilgi verdi.

Seferberliğin 21 Eylül'de ilan edildiğini anımsatan Şoygu, "Seferberlik kapsamında, orduya bin 300'den fazla çeşitli düzeylerdeki yürütme organ temsilcisi, 27 bini aşkın iş insanı çağrıldı. 13 bin vatandaş orduya gönüllü olarak katıldı. Orduya katılanların yaş ortalaması 35." ifadelerini kullandı.

Orduya toplam 300 bin vatandaşın çağrıldığını aktaran Şoygu, "Orduya çağrılanların 218 bini poligonlarda eğitim görüyor, 82 bini eğitim aldıktan sonra operasyonun devam ettiği bölgeye gönderildi. Bunların 41 bini ise birlikler içinde faaliyet gösteriyor. Seferberlik etkinlikleri sona erdi." diye konuştu.

Şoygu, şöyle konuştu:

"İlk aşamada, askerler için gerekli malzemelerin temini ile ilgili sorunlar yaşandı. Bu sorunlar çözüldü. Birliklere katılanlara, sözleşmeli asker normlarına göre gerekli ödenek, üniforma, teçhizat ve yiyecek sağlandı."

PUTİN: KAYIT SİSTEMİNİN YENİLENMESİ GEREKİYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin de ülkede ilan edilen seferberliğin gerekli olduğunu belirterek, "Süreçle ilgili sonuçlar çıkarılmalıdır. Askerlik şubelerindeki kayıt sisteminin yenilenmesi gerekiyor." dedi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri için gerekli tüm unsurların inşası alanında ayarlamaların yapılması gerektiğini vurgulayan Putin, Şoygu'ya bu yönde gerekli adımların atılması talimatını verdi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.