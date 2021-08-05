Rusya, Afganistan'daki durum nedeniyle Orta Asya'ya silah sevkiyatını artırdı

Köyceğiz’de bir mahalle daha boşaltıldı

AA

Gerasimov, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Şuhrat Halmuhammedov ile başkent Taşkent’te gerçekleştirdiği görüşmede, Afganistan’da yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki durumun olumsuz yönde ilerlediğini anlatan Gerasimov, "Bölgede kötüleşen duruma yanıt vermek ve terör tehditlerini püskürtmek amacıyla hem Özbekistan'da hem de Tacikistan'da bir dizi ortak tatbikat planlandı. Askeri ve teknik yardım kapsamında ilave silah, teçhizat ve askeri malzeme sevkiyatları yapıldı." dedi.

Rusya’nın Özbekistan ordusuna da destek olduğunu savunan Gerasimov, "Rusya ayrıca, Özbekistan ordusunun geliştirilmesine yönelik düzenli destek ve Rus askeri üniversitelerinde eğitim sağlamaktadır." diye konuştu.

Özbekistan’ın Afganistan sınırında yer alan Tirmiz poligonundaki Rusya-Özbekistan ortak askeri eğitim tatbikatı geçen hafta başlamıştı.

8 Ağustos'a kadar sürecek tatbikata katılan Özbekistan ve Rusya silahlı kuvvetleri, tatbikat boyunca silahlı çeteleri tespit ederek imha etmeye yönelik askeri komuta, manevra, savunma ve saldırı becerilerini sergileyecek.