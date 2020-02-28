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Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada, iki savaş gemisinin Akdeniz'e gönderileceği açıklandı.

Açıklamada Kalibr tipi seyir füzesi yüklü iki fırkateynin Akdeniz'de Suriye kıyılarına yakın bölgelere gideceği belirtildi. Akdeniz'e açılacak iki Rus fırkateyninin İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi bekleniyor.

Rusya'nın boğazlar üzerinden Akdeniz'e iki fırkateyn gönderme kararı alması, İdlib'de tırmanan gerginliğin ardından geldi.

Rus donanmasının İdlib'de gerçekleşen ve 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından 2 savaş gemisini Suriye kıyılarına gönderme kararı Türkiye, Boğazlar'ı kapatabilir mi sorusunu da yeniden gündeme getirdi.

20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan ve Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini oluşturan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Türkiye'nin savaş gemilerini engelleyebilmesi için bir savaş durumunda veya 'yakın bir savaş tehdidi' içerisinde olması gerekiyor.

Barış zamanı olarak tanımlanan zamanlarda ise Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ait savaş gemileri, önceden Türkiye'ye bildirim yapmak koşuluyla Boğazlar'dan geçebiliyor.