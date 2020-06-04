DHA

Rusya'dan, 2015 yılında gerçekleşen ve Almanya'nın Federal Meclisi'ndeki elektronik postalarının Rusya tarafından ele geçirildiğine ilişkin iddialarına yanıt geldi. Moskova yönetimi, Berlin'den yapılan suçlamaları kabul etmediğini duyurdu.

MERKEL'İN E-POSTALARI ELE GEÇİRİLMİŞTİ

"Scaramouche" kod adını kullanan Dimitri Sergeyeviç Badin adlı bilgisayar korsanının 2015'te Federal Meclisin bilgisayar sistemine saldırdığı, bu saldırıda Merkel ve başka milletvekillerinin elektronik postlarından belgeler kopyaladığı ifade edilmişti.

Merkel'in bilgisayarından 16 GB'lik belge kopyalandığı, ele geçirilen e-postalarda 2012-2015 yıllarındaki yazışmaların bulunduğu belirtilmişti. 30 yaşındaki Rus bilgisayar korsanının ABD'deki önemli kurumlara da siber saldırı yaptığı ve bu nedenle Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) arananlar listesinde olduğu açıklanmıştı. Şansölye'nin Başbakanlıktaki yazışmalarının ise ele geçirilmediği bildirilmişti.