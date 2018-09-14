Borisov, "Bence Almaz-Antey (üretici) önümüzdeki on yıl boyunca yükleme konusunda sorun yaşamayacak. Sadece geleneksel ortaklarımız değil, aynı zamanda, bildiğiniz gibi, NATO ülkeleri, Türkiye, ABD'nin bütün tehditlerine rağmen, bu sözleşmeden vazgeçmedi. 2019 yılında, tüm teçhizatları sözleşmeden doğan yükümlülüklerimize uygun olarak zamanında alacak" açıklamasında bulundu.

Borisov, Rusya'nın ABD dışındaki ülkelerle askeri anlaşmalarında dolar kullanımını terk etmesi gerektiğini belirterek, Amerikan parasının kullanılmasının "kendi çözümüne sahip bir sorun olduğunu" vurgulayarak, "Dolara ihtiyacımız yok. Rublelere ihtiyacımız var. Rublesi piyasa oynaklığı ve döviz kuru dalgalanmalarına rağmen istikrarlı bir para birimidir. Neden ABD doları ile Irak veya Çin ile sözleşmeler yapmalıyız? Buna gerek yok" dedi.

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