Rusya PKK'dan süre istedi! 0:00 / 0:00

AA

Rusya, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da, 8 Ocak'tan bu yana karşılıklı tutuklamaların ve çatışmaların gerçekleştiği YPG/PKK ve Esad rejimi arasında ara buluculuk yapıyor.

PKK, ESAD'A ÇEKİLSİN DİYE 1 HAFTA SÜRE VERMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre terör örgütü YPG/PKK'nın, Esad rejimine Haseke ilinin tamamından çekilmesi için 20 Ocak'a kadar verdiği sürenin dolmasının ardından Kamışlı'da yapılan görüşmelerin sonuca varmaması üzerine Rusya, Esad rejimi için YPG/PKK'dan 1 hafta daha süre istedi.

BÖLÜCÜ ÖRGÜT HASEKE'Yİ KUŞATMIŞTI

Kaynaklar, Rusya'nın 1 haftalık sürenin sonunda, iki tarafı razı edecek şekilde teklifte bulunacağı sözünü verdiğini belirtti. Terör örgütü YPG/PKK, Esad rejimine ait birden fazla askeri noktayı ele geçirerek, "Güvenlik Karesi" olarak bilinen Haseke il merkezi ve Kamışlı merkezindeki askeri bölgeleri kuşatmıştı.

TERÖRİSTLER ESAD'I TEHDİT ETMİŞTİ

Önceki günlerde, Rusya'nın kontrolünde, YPG/PKK ile Esad rejimi güçleri arasında görüşmeler başlamıştı. Bu görüşmelerde, rejim güçlerinin Haseke ilinden çekilmesi için YPG/PKK ısrarcı olmuş, Esad rejiminin çekilmemesi durumunda zor kullanma tehdidinde bulunmuştu.

HASEKE'DE SON DURUM

Haseke genelinde örgütün işgali sürerken, Esad rejimi, il merkezindeki Kevkep Dağı, "Güvenlik Karesi" bölgesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı ilçe merkezinde de rejime ait havaalanı, askeri tugay ile bir "Güvenlik Karesi" bölgesi yer alıyor. Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esad rejimince çalıştırılıyor.