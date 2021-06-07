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Rusya, aralarında 2 bakanın bulunduğu 9 Kanadalı yetkiliye ülkeye giriş yasağı koydu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya karşıtı anlayışın oluşması ve uygulanmasına katıldıkları gerekçesiyle Adalet Bakanı David Lametti’nin de aralarında bulunduğu 9 Kanada devlet görevlisine ülkeye süresiz giriş yasağı konulduğunu açıkladı.

Rusya, aralarında 2 bakanın bulunduğu 9 Kanadalı yetkiliye ülkeye giriş yasağı koydu
Rusya, Kanada Adalet Bakanı'na ülkeye giriş yasağı koydu
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AA

Zaharova, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Kanada yönetiminin farklı seviyelerde Rusya’ya karşı girişimleri desteklediğini belirtti. Ottava’nın, Ukrayna ve Baltık ülkelerinin Rusya’ya yönelik temelsiz suçlamalarına destek verdiğini ve Rusya’nın iç işlerine karışma girişiminde bulunduğunu belirten Zaharova, Kanada’nın, yasa dışı eylemleri nedeniyle hüküm giyen Rus vatandaşı Aleksey Navalnıy’a zulmettiği iddiasıyla bazı Rus vatandaşlarına yaptırım getirdiğini hatırlattı.

Kanada’nın 24 Mart’ta aldığı söz konusu yaptırım kararına mütekabiliyet gereği 9 Kanada vatandaşına yaptırım kararı alındığını bildiren Zaharova, "Rusya karşıtı anlayışın oluşması ve uygulanmasına katılımları nedeniyle sınırsız süre ile Rusya’ya girmesi yasaklanan isimleri" şu şekilde sıraladı:

“Kanada Adalet Bakanı ve Başsavcısı David Lametti, Federal Cezaevi Servisi Müdürü Anne Kelly, Atlı Polis Komiseri Brenda Lucki, Başbakanlık İç Politika Yönetimi Başkanı Marci Surkes, Bölgesel İlişkiler Bakanı Dominic LeBlanc, Ulusal Savunma Bakan Yardımcısı Jodi Thomas, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Mike Rouleau, Atlı Polis Komiser Yardımcısı Brian Brennan, Silahlı Kuvvetler İstihbarat Başkanı Scott Bishop.”

Kanada Dışişleri Bakanlığı, 24 Mart’ta, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesi ve yargılanmasını gerekçe göstererek "Rusya'daki büyük çaplı ve sistematik insan hakları ihlali" eylemlerine dahil olduğu iddiasıyla 9 Rus yetkilinin yaptırım listesine alındığını bildirmişti. Yaptırım uygulanan 9 Rus yetkilinin, Kanada’ya girişi ile Kanadalıların bu kişilerle bağlantılı kişi ve şirketlerle ticari işlem yapmalarının yasaklandığı ifade edilmişti.

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