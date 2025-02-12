Rusya balistik füzeyle saldırdı

Rusya Kiev'i balistik füzeyle vurdu, 1 çocuk yaralandı Rusya Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına devam ederken bu kez başkent Kiev hedef oldu. Rusya'nın balistik füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Habertürk Giriş: 12.02.2025 - 19:22 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:22 facebook

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