Rusya balistik füzeyle saldırdı

Rusya Kiev'i balistik füzeyle vurdu, 1 çocuk yaralandı
Rusya Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına devam ederken bu kez başkent Kiev hedef oldu. Rusya'nın balistik füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına devam ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya balistik füze ve insansız hava araçlarıyla başkent Kiev'i hedef aldı.
Yerleşim yerlerinin de etkilendiği saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 1'i çocuk 4 kişi de yaralandı.
Zelenskiy, açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendi iradesiyle durmayacağını ifade ederken ancak güçlü baskıyla Rusya'nın savaşı bitirmeye zorlanabileceğine dair kanaatini yineledi.
Zelenskiy diğer yandan Putin'in barışa hazırlanmadığının altını çizerken, müttefiklerinden savaşı bitirmek için destek istedi.