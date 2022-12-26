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Haberler Enerji
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "Türkiye üzerinden ek hacimlerde gaz sevk etmeyi istişare ediyoruz"

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, ülkesinde doğal gaz üretimi ve ihracatında bu yıl düşüş yaşanacağını belirtti, "(Türkiye'de doğal gaz merkezi) Merkez oluşturulduktan sonra Türkiye üzerinden ek hacimlerde gaz sevk etmeyi istişare ediyoruz" dedi

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak:
AA

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinde doğalgaz üretimi ve ihracatında bu yıl düşüş yaşanacağını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla gaz üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 12, ihracat da dörtte bir oranında düşecek. Bu durum öncelikle ihracat altyapısının durdurulmasıyla bağlantılı." dedi.

Novak, Rus haber ajansı TASS'a, enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının arttığına işaret eden Novak, "Şu anda bile bu pazar (AB) kapanmış değil. Bu yılın 11 ayında Avrupa'ya LNG ihracatımız 19,4 milyar metreküpe çıktı ve yıl sonunda bu rakamın 21 milyar metreküpe ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

AB'de doğalgaz açığının bulunduğunu anlatan Novak, "Doğalgaz kıtlığı devam ediyor ve biz de sevkiyatı yeniden başlatmak için her türlü olanağa sahip olduğumuz için Avrupa pazarı önemini koruyor. Örneğin, siyasi nedenlerle durdurulan Yamal-Avrupa boru hattı kullanılmıyor." dedi.

Novak, Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezinin Rus gazı sevkiyatı için taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Şimdi bir merkez oluşturulduktan sonra Türkiye üzerinden ek hacimlerde gaz sevk etmeyi istişare ediyoruz. Bu projenin uygulanmasında yer alacak ülkelerle ve Rus gazına ihtiyacı olan tüketicilerle çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

GAZ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ, PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Batılı ülkelerin çeşitli yaptırımlar uyguladığı Rus petrol ve doğalgaz sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Novak, Rusya'nın Ural petrolüne uyguladığı indirim miktarının son dönemde arttığını belirtti.

Yaptırımlar nedeniyle ihracat güzergahlarının uzadığını anlatan Novak, "Rotalar uzuyor ve bu nedenle de indirimler bir önceki aya kıyasla arttı." dedi.

Lojistik konularının çözüme kavuşturulmasıyla Rusya'nın uyguladığı indirimin de azalacağı umudunu paylaşan Novak, "Daha önce de tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmak dört ay sürmüştü, şimdi de benzer bir zaman alacaktır." diye konuştu.

Novak, kapsamlı yaptırımlara rağmen petrol üretimini bu yıl artırdıklarını vurgulayarak, "Rusya Enerji Bakanlığının öncü verilerine göre, sektörde yaşanan baskıya rağmen petrol üretimimizi geçen yıla kıyasla yüzde 2 artırarak 535 milyon metrik tona çıkartacağız. Petrol ihracatımız da yüzde 7,5 artarak 242 milyon metrik tona yükselecek." dedi.

Rusya'nın doğalgaz üretim ve ihracatının ise düşeceğini belirten Novak, "Yıl sonu itibarıyla gaz üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 12, ihracat da dörtte bir oranında düşecek. Bu durum öncelikle ihracat altyapısının durdurulmasıyla bağlantılı." ifadelerini kullandı.

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