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Rusya, bazı Batılı şirketlerle ortak projelerden alınan gaza tavan fiyat uygulayacak

Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle Rusya'ya başta enerji alanı olmak üzere birçok alanda yaptırım uygularken, AB'nin doğalgaz alımında tavan fiyat belirlemesine Rusya'dan cevap geldi. Rusya'nın en büyük enerji şirketi Gazprom, Putin hükümetinin belirlediği tavan fiyattan daha fazla ödeme yapmayacak.

Rusya, bazı Batılı şirketlerle ortak projelerden alınan gaza tavan fiyat uygulayacak
AA

Rus enerji şirketi Gazprom, Alman Wintershall ve Avusturyalı OMV şirketiyle bulunduğu bazı ortak projelerden aldığı doğal gaza belirlenecek fiyattan fazla ödemeyecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus enerji sektörüne yönelik bazı yaptırımlarına ilişkin karşı yaptırım kararı alındı.

Gazprom’un OMV ve Wintershall ile Rusya’da ortak faaliyet gösterdiği bazı doğal gaz sahalarını kapsayan kararnameye göre, Rus şirket buradan aldığı doğal gaza Rus hükümetinin belirleyeceği tavan fiyattan fazla ödeme yapmayacak.

Karşı yaptırımların Urengoy ve Yujno-Russkoye gaz sahalarını kapsadığı ifade edilen kararnamede, Rus hükümetine de söz konusu tavan fiyatı 10 gün içerisinde belirleme talimatı verildi.

Avrupa Birliği, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rus enerji sektörüne kapsamlı yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Fotoğraf: AP

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