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        Haberler Dünya Rusya, bazı Moldovalı yetkililer hakkında ülkeye giriş yasağı kararı aldı

        Rusya, bazı Moldovalı yetkililer hakkında ülkeye giriş yasağı kararı aldı

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'nın bazı yetkililerine Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 23:45 Güncelleme: 10.01.2024 - 23:45
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        Rusya'dan bazı Moldovalı yetkililere Rusya'ya giriş yasağı
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'da Rusça yayın yapan medya kuruluşlarına siyasi amaçlı baskı yapıldığı ve bu kuruluşların internet sitelerinin bloke edildiği belirtildi.

        Bunun uluslararası ifade özgürlüğü ilkeleri ve gazetecilerin haklarına aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, bazı Rus vatandaşlarının Moldova'ya girişlerine izin verilmediği ifade edildi.

        Bu nedenle Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darii'nin Bakanlığa çağırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Büyükelçiye Kişinev'in dostça olmayan eylemleriyle ilgili protesto notası verildi. Büyükelçiye, Moldova yönetiminin eylemlerine karşılık olarak Moldova Cumhuriyeti'nin bazı yetkililerine Rusya Federasyonu'na giriş yasağı getirilmesi yönünde karar alındığı bilgisi verildi. Moldova'nın, Ukraynalı askerlere NATO ülkelerinden eğitmenlerin katılımıyla Moldova topraklarında eğitim sürecine yardımcı olma yönündeki planları ile ilgili çıkan haberlerin endişe verici olduğu dile getirildi. Bunun kabul edilemez ve Moldova'nın tarafsız olma statüsüne karşı olduğu vurgulandı."

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