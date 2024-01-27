Rusya soruşturma komitesi Belgorod'da düşen uçağın son görüntülerini paylaştı
Rusya, 24 Ocak'ta 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin bulunduğu İl-76 tipi Rus uçağının son görüntülerini paylaştı.
Rusya Soruşturma Komitesi, 24 Ocak’ta ülkenin Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu İl-76 tipi Rus uçağının son görüntülerini yayınladı.
Yayınlanan videoda Ukraynalı esirlerin uçağa sevk edilişi görülüyor.
Uçağın düştüğü yerden de görüntülerin olduğu videoda, kazada ölen Ukraynalı esirlerin kimlikleri ve pasaportları görülüyor.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'nın videosundan servis edilmiştir.