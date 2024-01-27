Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya Belgorod'da düşen uçağın son görüntülerini paylaştı

        Rusya soruşturma komitesi Belgorod'da düşen uçağın son görüntülerini paylaştı

        Rusya, 24 Ocak'ta 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin bulunduğu İl-76 tipi Rus uçağının son görüntülerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:47 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya düşen uçağın son anlarını paylaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Soruşturma Komitesi, 24 Ocak’ta ülkenin Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu İl-76 tipi Rus uçağının son görüntülerini yayınladı.

        Yayınlanan videoda Ukraynalı esirlerin uçağa sevk edilişi görülüyor.

        Uçağın düştüğü yerden de görüntülerin olduğu videoda, kazada ölen Ukraynalı esirlerin kimlikleri ve pasaportları görülüyor.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'nın videosundan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Minibüsle hastaneye gidiyordu... Müsait yerde doğacak var!
        Minibüsle hastaneye gidiyordu... Müsait yerde doğacak var!
        4 kentte 1444 yerleşim birimine ulaşılamıyor! Kar esareti!
        4 kentte 1444 yerleşim birimine ulaşılamıyor! Kar esareti!
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Otobüs kazaları arttı! Nasıl önlenir?
        Otobüs kazaları arttı! Nasıl önlenir?
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Görevleri arama-kurtarma!
        Görevleri arama-kurtarma!
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Messi çılgınlığı!
        Messi çılgınlığı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı