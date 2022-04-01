Rusya: Belgorod'da vurulan tesisin Rus ordusuyla ilgisi yok 0:00 / 0:00

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Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da gün içinde 40 askeri altyapı tesisinin imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Başından bu yana toplam 124 uçak ve 82 helikopter, 357 insansız hava aracı (İHA), 1854 tank ve çeşitli zırhlı araç, 202 çok namlulu roketatar, 777 obüs ve havan topu ile 1722 özel askeri araç yok edildi." dedi.

RUSYA'DAKİ PETROL RAFİNERİSİNE SALDIRI

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 2 Mi-24 helikopterin, bugün Rus hava sahasına girdiğine ve Belgorod kentindeki petrol rafinerisine saldırı düzenlediğine dikkati çekerek, "Füzelerin isabet etmesi sonucu bazı yakıt tankları hasar gördü ve alevlendi. Söz konusu tesisten sivil araçlar için yakıt tedarik ediliyordu. Petrol rafinerisinin Rusya Silahlı Kuvvetleri ile ilgisi yok." diye konuştu.

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki siviller tahliye edilmişti.