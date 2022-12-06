Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

R﻿usya bir kez daha füzelerle Ukrayna'yı vurdu

Rusya, sekiz hafta içinde sekizinci kez Ukrayna'nın birçok yerini aynı anda füzelerle vurdu.

R﻿usya bir kez daha füzelerle Ukrayna'yı vurdu
BBC TÜRKÇE
Kiev'de birçok kişi metrolara sığındı Getty Images
Kiev'de birçok kişi metro durağına sığındı

Rusya, sekiz hafta içinde sekizinci kez Ukrayna'nın birçok yerini aynı anda füzelerle vurdu.

Kış şartlarında ısınma ve elektrik sorunu yaşayan ülkede son füze saldırısının ardından, özellikle doğu bölgelerinde enerji hatlarında daha büyük kesintiler meydana geldi.

Güneyde de Odessa şehrinde elektrikler kesildi.

Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Pazartesi gecesi yapılan füze saldırılarında dört kişi hayatını kaybetti.

İki haftaki son saldırıdan sonra ilk kez böyle geniş çaplı bir füze saldırısı düzenlendi. Bu kez elektrik hatlarına daha az zarar verilmiş olduğu tahmin ediliyor.

Ukrayna'ya göre en az 60 ya da 70 füze atıldı. Moskova ise "17 hedefin tümünü vurduğunu" duyurdu.

Pazartesi geç saatlerde video konferans yöntemiyle halka seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu saldırıların komşu Moldova'daki elektrik hatlarını da etkilediğini söyledi:

"Bu bir kez daha kanıtlıyor ki Rusya'nın bu geniş çaplı terör saldırıları sadece Ukrayna'ya değil, tüm bölgemize zarar veriyor."

Rusya'nın 10 Ekim'de başlattığı geniş çaplı füze saldırıları askeri hedeflerden çok enerji üretim tesislerini ya da hatları kapsıyor. Kışa girerken geniş enerji kesintileriyle karşı karşıya kalan Ukraynalılarsa çok zor bir dönemden geçiyor.

Dün geceki füze saldırılarının hemen öncesinde Kiev'de elektrik kesintileriyle nasıl başa çıkılabileceği konuşuluyordu. Ancak artık bu, belki sadece bir süre olsa da, pek mümkün görünmüyor.

Bir ülkenin enerji kaynakları ve hatlarına zarar vermek, bazılarına göre savaş suçu kapsamına griyor. Sivil hayata büyük oranda zarar verdiği için ve herhangi bir askeri ilerlemeyle eşgüdümlü olmadığı için uluslararası hukuka da aykırı olabileceği konuşuluyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi, petrol fiyatları yükselişe geçti
BBC Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi, ...
Brüksel saldırıları davası 6,5 yıl sonra eski NATO karargahında yoğun güvenlik önlemleri altında başladı 
BBC Brüksel saldırıları davası 6,5 yıl sonra eski NATO ...
İ﻿ngiltere'de İşçi Partisi köklü anayasal reform önerdi: '100 yıllık merkeziyetçiliğe son verilmeli, Lordlar Kamarası lağvedilmeli'
BBC İ﻿ngiltere'de İşçi Partisi köklü anayasal reform ...
U﻿krayna ile Rusya arasında görüşmeler yakın zamanda başlayabilir mi?
BBC U﻿krayna ile Rusya arasında görüşmeler yakın zamanda ...
İngiltere’de demir yolu işçileriyle hükümet anlaşamadı, yeni grevler planlanıyor
BBC İngiltere’de demir yolu işçileriyle hükümet ...
İran’da protestolar: Başsavcı, ahlâk polisinin lağvedileceğini söyledi
BBC İran’da protestolar: Başsavcı, ahlâk polisinin ...
Endonezya’da Semeru Yanardağı patladı, 2 bin kişi tahliye edildi
BBC Endonezya’da Semeru Yanardağı patladı, 2 bin kişi ...
Araştırma: TikTok'ta Rus paralı askerlere ait videolar '1 milyar kez görüntülendi'
BBC Araştırma: TikTok'ta Rus paralı askerlere ait ...
U﻿krayna, Rusya'nın savaşta nükleer başlık da takılabilen füzeler kullanmaya başladığını açıkladı
BBC U﻿krayna, Rusya'nın savaşta nükleer başlık da ...
Bütün zamanların en iyi filmi unvanı ilk kez kadın yönetmenin eserine verildi
BBC O unvan ilk kez kadın yönetmenin eserine verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.