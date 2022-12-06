Neredeyse tüm insanların doğru sandığı yanlış bilgiler: Buna Mandela etkisi deniyor

Getty Images Kiev'de birçok kişi metro durağına sığındı

Rusya, sekiz hafta içinde sekizinci kez Ukrayna'nın birçok yerini aynı anda füzelerle vurdu.

Kış şartlarında ısınma ve elektrik sorunu yaşayan ülkede son füze saldırısının ardından, özellikle doğu bölgelerinde enerji hatlarında daha büyük kesintiler meydana geldi.

Güneyde de Odessa şehrinde elektrikler kesildi.

Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Pazartesi gecesi yapılan füze saldırılarında dört kişi hayatını kaybetti.

İki haftaki son saldırıdan sonra ilk kez böyle geniş çaplı bir füze saldırısı düzenlendi. Bu kez elektrik hatlarına daha az zarar verilmiş olduğu tahmin ediliyor.

Ukrayna'ya göre en az 60 ya da 70 füze atıldı. Moskova ise "17 hedefin tümünü vurduğunu" duyurdu.

Pazartesi geç saatlerde video konferans yöntemiyle halka seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu saldırıların komşu Moldova'daki elektrik hatlarını da etkilediğini söyledi:

"Bu bir kez daha kanıtlıyor ki Rusya'nın bu geniş çaplı terör saldırıları sadece Ukrayna'ya değil, tüm bölgemize zarar veriyor."

Rusya'nın 10 Ekim'de başlattığı geniş çaplı füze saldırıları askeri hedeflerden çok enerji üretim tesislerini ya da hatları kapsıyor. Kışa girerken geniş enerji kesintileriyle karşı karşıya kalan Ukraynalılarsa çok zor bir dönemden geçiyor.

Dün geceki füze saldırılarının hemen öncesinde Kiev'de elektrik kesintileriyle nasıl başa çıkılabileceği konuşuluyordu. Ancak artık bu, belki sadece bir süre olsa da, pek mümkün görünmüyor.

Bir ülkenin enerji kaynakları ve hatlarına zarar vermek, bazılarına göre savaş suçu kapsamına griyor. Sivil hayata büyük oranda zarar verdiği için ve herhangi bir askeri ilerlemeyle eşgüdümlü olmadığı için uluslararası hukuka da aykırı olabileceği konuşuluyor.