Rusya bir süreliğine internetin fişini çekmeyi düşünüyor

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Rusya, dijital olarak dünyanın geri kalanıyla bağlantısının kopması durumunda altyapısının nasıl çalışacağını test etmek için kısa bir süreliğine internet bağlantısını kesmeyi değerlendiriyor.
Teknoloji ile ilgili haberlere yer veren haber sitesi ZDNet'in geçen hafta Rus haber ajansı RosBiznesKonsalting'de (RBK) yer alan bir haberden derlediği makalesine göre Rusya 2018 yılında geçen bir yasa tasarısı kapsamında bir deney gerçekleştirecek.
Aralık 2018'de parlamentoya sunulan yasa tasarısı kapsamında, Rusya'nın dijital dünya ile bağlantısının kesilmesi takdirinde internet altyapısı olan Runet'in nasıl işlediğinin görülmesi amaçlanıyor.
Bu deneyin sonuçlarına göre Dijital Ekonomi Ulusal Programı adı verilen yasa tasarısı ile ilgili geri dönüşler elde edilecek, tasarıda değişiklik yapılabilecek.
Deneyin ne zaman gerçekleştirileceği bilinmiyor; ancak yasa tasarısıyla ilgili olarak son değişikliklerin yapılmasının öngörüldüğü 1 Nisan'dan önce hayata geçirileceği düşünülüyor.
Yasa tasarısının ilk haline göre Rusya'nın yabancı bir saldırı sonucu dünyanın geri kalanıyla internet bağlantısının kesilmesi takdirinde Rus internet sağlayıcılarının Runet'in bağımsızlığını sağlaması öngörülüyor.
Ayrıca Rus telekom şirketlerinin, bütün Rus internet trafiğini Roskomnadzor (Rusya'nın telekom ve iletişim denetim-gözetim kurumu) tarafından onay verilen ya da yönetilen noktalara yöneltecek teknik uygulamaları devreye sokması gerekecek.
Böylece Roskomnadzor bütün internet trafiğini yöneterek trafiğin Rusya içinde kalmasını sağlayacak; dışarı çıkması olası içeriği bloklayarak yabancılar tarafından bu içeriğin gözetlenmesini engelleyecek.
ABD tarafından yasaklı olan Rus internet güvenliği şirketi Kaspersky Lab'in kurucularından Natalya Kaspersky de katıldığı Enformasyon Güvenliği Çalışma Grubu'nun Ocak ayının sonunda yaptığı bir toplantıda bu deneyin gerçekleştirilmesi kararı alındığı belirtiliyor.
RBK'nin haberine göre internet sağlayıcıları yasanın amaçlarına katılsa da teknik açıdan deneyin gerçekleştirilmesinin Rusya'nın internet trafiğine ciddi zarar verebileceği görüşünde.
Rusya hükümeti bu proje üzerinde yıllardır çalışıyor. 2017 yılında Rus yetkililer bütün internet trafiğinin yüzde 95'inin 2020 itibariyla yerel olarak yönetilmesi amacını taşıyor.
Yetkililerin DNS'in (Domain Name System - Alan Adı Sistemi) yerel bir yedeğini yarattığı da belirtiliyor.
Tasarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onay almasına kesin gözüyle bakılıyor.
Rusya kaynaklı olduğu iddia edilen siber saldırılar uzun zamandır çeşitli ülkelerin şikayet etmesine neden oluyordu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen yıl yaptığı bir açıklamada Rusya'nın NATO ülkelerine karşı olası bir siber saldırısına karşılık verebileceklerini söylemişti.
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