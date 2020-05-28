Rusya, BMGK'de Taliban'a yaptırımların kaldırılmasının gündeme gelmesini bekliyor

AA

Kabulov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ve Taliban arasında 29 Şubat’ta Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması’nın imzalandığını hatırlatarak "Anlaşma gereği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Afganlar arası müzakerelerin başlatılması şartıyla Taliban’a yönelik yaptırımları 29 Mayıs’a kadar kaldıracaktı. Fakat müzakere süreci henüz başlatılmadı." diye konuştu.

Kabulov, taraflar arasında esir değişim sürecinin tamamlanmamasının ve Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani arasındaki anlaşmazlığın buna neden olduğunu belirtti.

Afganlar arası müzakerelerin başlatılması gerektiğini kaydeden Kabulov, "Müzakereler başladıktan sonra Taliban üyelerine yönelik yaptırımların kaldırılması konusunun BMGK’nin gündeminde olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kabulov, "Taliban'a yönelik yaptırımların kaldırılması, Taliban’ın terör grubundan siyasi bir güce geçirilmesi ve barışçıl hayata entegre edilmesi sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın ABD ile imzaladığı anlaşmaya uyduğuna işaret eden Kabulov, "Taliban, anlaşmanın yabancı askeri birliklere saldırı düzenlememesiyle ilgili kısmına uyuyor. Anlaşma, Taliban'ın hükümet birliklerine karşı saldırıların durdurulmasını kapsamıyor." şeklinde konuştu.

ABD ve Taliban arasındaki anlaşmaların uygulanması konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getiren Kabulov, Katar'ın başkenti Doha’da yapılan anlaşmaların uygulanmasında ve müzakerelerin başlatılmasında Moskova formatında istişarelerin potansiyelinin de kullanılabileceğine dikkati çekti.

Kabulov, Afganistan’ın Rusya ile ilişkiler konusundaki soğuk tutumunun olumlu yönde değişmesini umduklarını ifade etti.

BMGK'nin, ABD ve Taliban arasında 29 Şubat’ta "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması"nın imzalanmasının ardından 3 ay içerisinde Taliban'a yönelik yaptırımları kaldırması bekleniyor. Bu süre, 29 Mayıs'ta sona eriyor.

,Dmitri Chirciu