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Haberler Dünya Rusya'da 1 yıldır gözaltında bulunan ABD'li eski asker serbest bırakıldı - Dünya haberleri
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Rusya'da 1 yıldır gözaltında bulunan ABD'li eski asker serbest bırakıldı

Rusya'da yaklaşık 1 yıldır gözaltında tutulan ABD'li eski asker Taylor Dudley, ABD'nin New Mexico Eyaleti'nin eski Valisi Bill Richardson'ın yardımıyla yürütülen müzakereler kapsamında serbest bırakıldı.

Rusya'da 1 yıldır gözaltında bulunan ABD'li eski asker serbest bırakıldı - Dünya haberleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

Yaklaşık bir yıldır Rusya'da tutuklu bulunan Amerikan Donanması gazisi Taylor Dudley, Rusya tarafından serbest bırakıldı.

Yaklaşık 1 yıldır gözaltına tutulan Dudley, ABD'nin New Mexico Eyaleti'nin eski Valisi Bill Richardson ve ABD Büyükelçiliği'nin yardımıyla yürütülen müzakereler kapsamında serbest bırakıldı.

Dudley aile sözcüsü Jonathan Franks CNN International'a yaptığı açıklamada, Dudley'nin yaklaşık bir yıllık müzakerelerin ardından bugün Rusya-Polonya Bagrationovsk-Bezledy sınır kapısında serbest bırakıldığını söyleyerek, "Yoğun çalışmanın ardından, Taylor Dudley'nin serbest kaldığını görmek harika. Moskova ve Kaliningrad'da çok çalıştık ve bunu ilk olarak Rus yetkililerle Brittney Griner, Paul Whelan ve Trevor Reed ile ilgili toplantılarımızda gündeme getirdik" ifadelerini kullandı.

Polonya'ya bir müzik festivaline katılmak üzere gittiği sırada Rusya'nın Kaliningrad bölgesine geçen ABD'li eski asker 35 yaşındaki Taylor Dudley 22 Nisan 2022'de Rusya tarafından gözaltına alınmıştı.

Eski New Mexico Valisi, eski ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve eski ABD Enerji Bakanı Bill Richardson'ın kurduğu Richardson Diplomasi Merkezinin Başkan Yardımcısı Mickey Bergman, şu ifadeleri kullandı:

"Vali Bill Richardson ve Richardson Merkezi, eski Deniz Kuvvetleri askeri Taylor Dudley'in, Rusya-Polonya Bagrationovsk-Bezledy sınır kapısında 12 Ocak 2023'te Rusya'dan serbest bırakıldığını, Richardson Merkezi ekibi ve annesi Shelley ile eve dönmekte olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyor." ifadelerini kullandı.

Dudley'in, geçen yıl nisan ayından bu yana Rusya'nın Kaliningrad kentinde tutuklu bulunduğunu kaydeden Bergman, yaklaşık 9 aydır Rusya ile müzakere yürüttüklerini belirtti.

Mevcut gerilime rağmen Rus makamlarının Dudley'i serbest bırakmakla doğru olanı yaptığını ifade eden Bergman "Paul Whelan için çok endişeliyiz ve son dört yıldır (serbest bırakılan) diğer Amerikalıları gibi onun da sağ salim dönüşü için çalışmaya devam etmeye kararlıyız." ifadesine yer verdi.

Eski bir ABD Deniz Piyadesi ve ABD, İngiltere, İrlanda ile Kanada vatandaşlığına sahip Whelan, 28 Aralık 2018'de Rusya'da casusluk yapmaktan tutuklanmıştı.

Whelan, 15 Haziran 2020'de çıkarıldığı mahkemede 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fotoğraf: CNN

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