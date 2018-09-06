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Rusya'da 300 bin askerle gövde gösterisi!

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, "Tatbikatta 297 bin asker katılıp, binden fazla uçak, helikopter ve insansız hava aracı, yaklaşık 36 bin tank ve diğer zırhlı askeri araç ile 80’e yakın gemi görev yapacak" dedi.

06.09.2018 - 17:41 | Güncelleme: AA

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusunun Sibirya ve ülkenin doğusunda gerçekleştireceği Vostok-2018 tatbikatına 297 bin askerin katılacağını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nda yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ve gazetecilere 11-17 Eylül'de yapılacak Vostok-2018 askeri tatbikatı ile ilgili brifing verildi.

Gerasimov, burada yaptığı konuşmada, Doğu ve Merkez Askeri bölgeleri ile Hava Kuvvetleri ve Kuzey Donanması'ndan birliklerin tatbikatta yer alacağını ifade ederek "Tatbikatta 297 bin asker katılıp, binden fazla uçak, helikopter ve insansız hava aracı, yaklaşık 36 bin tank ve diğer zırhlı askeri araç ile 80'e yakın gemi görev yapacak." dedi.

Çin ve Moğolistan askeri birliklerinin de tatbikata iştirak edeceğini aktaran Gerasimov, tüm birliklerin geçen ay denetimlerini tamamladığını aktardı. Gerasimov, "Vostok 2018'in temel amacı, birliklerin gerçek hazırlık seviyesini kontrol etmektir" açıklamasında bulundu.

"TATBİKAT NATO'YA YÖNELİK DEĞİL"

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de Vostok-2018 tatbikatının NATO'ya yönelik olmadığını belirtti.

Tatbikatın Rusya'nın batı sınırından binlerce kilometre uzaklıkta yapıldığının göz ardı edilerek özellikle Batı medyasının spekülasyon içeren haberler yaptığını kaydeden Fomin, "Tamamen ve açıkça, öncekiler gibi Rus silahlı kuvvetlerinin şimdiki tatbikatı da hiçbir NATO karşıtlığı veya saldırganlık içermemektedir" dedi.

Vostok-2018, Sovyetler Birliği döneminde 1981'de yapılan "Zapad-81" tatbikatından bu yana Rusya'nın en yüksek katılımlı askeri tatbikatı olacak.

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