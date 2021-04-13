Rusya'da Gagarin'in uzaya çıkışı kutlandı!

Rusya'nın Veliky Novgorod kentinde, Yuriy Gagarin'in tarihi uzay uçuşunun 60. yıldönümü sebebiyle 12 Nisan'da 500'ü aşkın drone gökyüzünü aydınlattı.
Dronelar ilk Rus uydusu Sputnik 1, Soyuz roketi ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun şekillerini oluşturarak Volkhov nehrinin üzerinde uçtu.
Kasabanın sakinleri, eşzamanlı ışık ekranlarında sıralanan roket, uydu ve bir yörünge gemisi oluşturan, gökyüzünü aydınlatan görüntülere hayran kaldılar.
Gagarin, 12 Nisan 1961'de Sovyetler Birliği'nin ABD ile uzay yarışında önemli bir anda uzaya giden ilk insan olmuştu. Vostok-1 ile uzaya giden Gagarin, uzayda 108 dakika kaldı.
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