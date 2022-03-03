Rusya'da bakanlıktan öğrencilere ‘işgal dersi’ 0:00 / 0:00

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Rusya'da Eğitim Bakanlığı, Ukrayna'ya karşı saldırılara ilişkin çocuklara sanal bir ders verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tüm Rusya'ya açık bu derste, okuldaki çocuklara Ukrayna'daki kurtuluş misyonunun neden bir zorunluluk olduğu anlatılacak. İzleyicilere NATO'nun ülkemiz için oluşturduğu tehlike, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin sivil nüfusu için neden ayağa kalktığı ve gerçeği yalanlardan nasıl ayırt edeceğimiz ve bugünkü olayların arka planı anlatılacak" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRILARIN NEDEN GEREKLİ OLDUĞU ANLATILDI

Tüm sınıflarda yayımlanan ve 'Barışın Savunucuları' adlı ders, Moskova saatiyle 12.00'da paylaşıldı.

Açık derste küçük yaştaki bir kız çocuğu ve 2 moderatör yer alırken, çocuğa 'kurtuluş misyonu' olarak adlandırılan saldırıların neden 'gerekli olduğu' anlatıldı.