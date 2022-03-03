Rusya'da bakanlıktan öğrencilere ‘işgal dersi’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Ukrayna savaşı sonrası Rusya'da bakanlıktan öğrencilere ‘işgal eğitimi’ - Rusya Ukrayna savaşı haberleri
ABONE OL

Rusya'da bakanlıktan öğrencilere ‘işgal eğitimi’

Rusya'da Eğitim Bakanlığı, Ukrayna'ya karşı 'işgalin neden gerekli olduğunu' açıklamak için okul çağındaki çocuklara sanal bir ders verdi. 

Ukrayna savaşı sonrası Rusya'da bakanlıktan öğrencilere ‘işgal eğitimi’ - Rusya Ukrayna savaşı haberleri
Rusya'da bakanlıktan öğrencilere ‘işgal dersi’
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Rusya'da Eğitim Bakanlığı, Ukrayna'ya karşı saldırılara ilişkin çocuklara sanal bir ders verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tüm Rusya'ya açık bu derste, okuldaki çocuklara Ukrayna'daki kurtuluş misyonunun neden bir zorunluluk olduğu anlatılacak. İzleyicilere NATO'nun ülkemiz için oluşturduğu tehlike, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin sivil nüfusu için neden ayağa kalktığı ve gerçeği yalanlardan nasıl ayırt edeceğimiz ve bugünkü olayların arka planı anlatılacak" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRILARIN NEDEN GEREKLİ OLDUĞU ANLATILDI

Tüm sınıflarda yayımlanan ve 'Barışın Savunucuları' adlı ders, Moskova saatiyle 12.00'da paylaşıldı.

Açık derste küçük yaştaki bir kız çocuğu ve 2 moderatör yer alırken, çocuğa 'kurtuluş misyonu' olarak adlandırılan saldırıların neden 'gerekli olduğu' anlatıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Putin'in heykeline saldırdılar
DÜNYA Putin'in heykeline saldırdılar
Son dakika: Odessa açığında kargo gemisi battı!
DÜNYA Odessa açığında kargo gemisi battı!
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Haddini aşan zıddına döner
DÜNYA "Haddini aşan zıddına döner"
SON DAKİKA | Putin, Macron ile görüştü! Ukrayna savşaı açıklaması: Rusya'nın operasyonu başarıya ulaşacak - Güncel Haberler
DÜNYA Putin: Rusya'nın operasyonu başarıya ulaşacak
Son dakika: Ukrayna'da son durum! Rus asker kaybı ne oldu
DÜNYA Ukrayna açıkladı! İşte Rusya'nın askeri kayıpları!
Lviv'de tuzaklar ve barikatlar hazırlanıyor! Ukrayna halkı Rusya'ya karşı son hazırlıklarını yapıyor - Haberler
DÜNYA Ukrayna'da son durum! Lviv'de son hazırlık barikat!
Son dakika: Ukrayna'daki Türk, Habertürk'e konuştu: Eşim ve çocuğum mahsur kaldı ve... - En son haberler
DÜNYA Eşi ve çocuğu Herson'da mahsur kaldı!
Son dakika: Putin güvenlik konseyini topluyor
DÜNYA Putin güvenlik konseyini topluyor
SON DAKİKA | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy işgalde son durumu açıkladı: Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok! - Haberler
DÜNYA Zelenskiy: Düşmanın hiçbir başarısı yok
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan son dakika Ukrayna açıklaması! - Rusya Ukrayna savaşı son durum haberi
DÜNYA Lavrov: Batılılar bizi duyuyor ama dinlemiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.