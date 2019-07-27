Moskova'da başlayan 'Putin karşıtı adaylar' için yapılan protestolarda, 520 kişi gözaltına alındı. Göstericiler " Rusya özgür olacak" sloganları attı.

Moskova Seçim Komisyonu'nun, belediye meclisi üyeliğine aday olmak isteyen bağımsız kişilere seçimlere katılma hakkı verilmesini engelleyen kararı için başlayan protestolar devam ediyor. Uluslararası medya, Moskova'da yapılan protestolarda 520 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yüzlerce polis ve ulusal muhafızlar, belediye binasına giden sokakları, yerel saatle 14.00'da başlaması planlanan protestolar sebebiyle kordon altına aldı. Bazı grupların, polis bariyerlerini aştığı bildirildi. Ayrıca protestoların yapıldığı bölgelerdeki iş yerleri ve kafeler kepenk indirdi.