Rusya'da oksijen borusu patladı: 11 can kaybı!

Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede, yer altından geçen oksijen borusu patladı.
Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu hastanenin oksijen sistemi çöktü.
71 kişinin bulunduğu yoğun bakım biriminde, solunum cihazına bağlı 11 Covid-19 hastası oksijen yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki tüm hastanelerde oksijen sistemlerinin denetlendiği belirtildi.
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