Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rusya'da kafedeki patlamada şüpheli yakalandı, kimliği açıklandı

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde, kafede meydana gelen patlamada önde gelen savaş destekçisi blogger Vladlen Tatarsky'nin hayatını kaybettiği açıklandı. 16'dan fazla kişinin de yaralandığı olayda şüphelinin Darya Trepova adlı bir kişi olduğu açıklandı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Rusya'da kafedeki patlamada şüpheli yakalandı, kimliği açıklandı

    Rusya'da dün bir kafede meydana gelen patlamada 30'dan fazla kişi yaralandı. Bunlardan 10'unun durumu ciddiyetini koruduğu da ifade edildi.
  • Rusya'da kafedeki patlamada şüpheli yakalandı, kimliği açıklandı

    St Petersburg'un Neva Nehri kıyısındaki kafede meydana gelen patlamada 40 yaşındaki savaş destekçisi blogger Vladlen Tatarsky'nin etkinliği olduğu ve Tatarsky'nin hayatını kaybettiği de açıklandı.
  • Rusya'da kafedeki patlamada şüpheli yakalandı, kimliği açıklandı

    Rusya İçişleri Bakanlığı, şüphelinin daha önce savaş karşıtı gösterilere katıldığı için gözaltına alınan 26 yaşındaki Darya Tryopova olduğunu açıkladı.  
  • Rusya'da kafedeki patlamada şüpheli yakalandı, kimliği açıklandı

    Interfax haber ajansı Pazar günü Tryopova'nın tutuklandığını bildirmiş, ancak daha sonra annesi ve kız kardeşinin sorgulanmak üzere çağrıldığı sırada Tryopova'nın firarda olduğu düzeltmesini geçmişti.
  • Rusya'da kafedeki patlamada şüpheli yakalandı, kimliği açıklandı

    Rus haber kaynakları bombanın, şüpheli Tryopova'nın blogger Vladlen Tatarsky'e hediye ettiği bir büste gizlendiğini belirtti. 
  • Rusya'da kafedeki patlamada şüpheli yakalandı, kimliği açıklandı

    Habere göre, Tryopova etkinliğe içinde büstün yer aldığı bir kutu ile geldi. Tryopova, Tatarsky'e patlamadan çok kısa süre önce hediye olarak kutuyu verdi ve bir süre sonra alandan uzaklaştı. Sonrasında ise patlama gerçekleşti.
  • Rusya'da kafedeki patlamada şüpheli yakalandı, kimliği açıklandı

    Tanıklardan Alisa Smotrova, kadının Tatarsky'ye blog yazarının bir büstünü yaptığını ancak güvenlik görevlilerinin bomba olabileceğinden şüphelenerek büstü kapıda bırakmasını istediklerini söylediğini aktardı.

    Görgü tanığı şakalaşıp gülüşüldüğünü ve sonra kadının kapıya gidip büstü alarak Tatarsky'ye verdiğini ifade etti. Patlamadan hemen önce çekilen bir videoda Tatarsky'nin patlamadan hemen önce büstle ilgili şakalar yaptığı ve onu yanındaki masaya koyduğu görülüyor.
  • Rusya'da kafedeki patlamada şüpheli yakalandı, kimliği açıklandı

    İçişleri Bakanlığı Tryopova'nın Pazartesi günü bulunduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı.

     
  • Rusya'da kafedeki patlamada şüpheli yakalandı, kimliği açıklandı

    * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.