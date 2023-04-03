Tanıklardan Alisa Smotrova, kadının Tatarsky'ye blog yazarının bir büstünü yaptığını ancak güvenlik görevlilerinin bomba olabileceğinden şüphelenerek büstü kapıda bırakmasını istediklerini söylediğini aktardı.

Görgü tanığı şakalaşıp gülüşüldüğünü ve sonra kadının kapıya gidip büstü alarak Tatarsky'ye verdiğini ifade etti. Patlamadan hemen önce çekilen bir videoda Tatarsky'nin patlamadan hemen önce büstle ilgili şakalar yaptığı ve onu yanındaki masaya koyduğu görülüyor.