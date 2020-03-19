HABERTURK.COM

Rusya'da koronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, Moskova'da bir hastanede kalan 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği duyuruldu.

Rusya'da şu ana kadar tespit edilebilen 147 koronavirüs vakası bulunuyor.

MEKSİKA'DA İLK ÖLÜM

Meksika Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir hastanın öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu kişinin diyabet hastası olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, ülkede 118 Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurmuştu.