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Rusya'da koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor!

Rusya'da son 24 saatte 1154 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, toplam can kaybı sayısının ise 58'e yükseldiği ifade edildi

rusya
AA

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor.

Rusya´da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) teşhis edilen kişi sayısı 1154 artarak 7 bin 497´ye ulaştı. Çin´in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle enfekte kişi sayısı Rusya´da son 24 saatte 1154 artarak 7 bin 497´ye ulaştı.

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 artarak 58´e çıktı.

Sıkı önlemlerin alındığı Rusya'da başta başkent Moskova olmak üzere birçok şehirde sokakların boşaldığı gözlendi.

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