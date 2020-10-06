Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 237 bini aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 237 bini aştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 237 bin 504'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 663'e çıktı.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 237 bini aştı
AA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 615 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 237 bin 504'e yükseldi.

Artan günlük vakalar ise "11 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye" yeniden geldi.

Ülkede son 24 saatte sağlığına kavuşanların sayısı 6 bin 252 artarak 988 bin 576, ölenlerin sayısı 188 artarak 21 bin 663'e çıktı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 28,3’ünde hastalık belirtileri bulunmazken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 oldu.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 82 artarak 311 bin 559, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 31 artışla 5 bin 401 oldu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 295 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve toplam test sayısının 48 milyon 300 bini geçtiğini bildirdi.

- Rusya'da Kovid-19

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Kırgızistan'da seçimler iptal edildi! - Haberler
DÜNYAKırgızistan'da seçimler iptal edildi!
Suudi Arabistan'da muhalif ekonomiste 15 yıl hapis cezası - Haberler
DÜNYASuudi Arabistan'da muhalif ekonomiste 15 yıl hapis ...
Paris'te yoğun bakıma alınan her 3 kişiden biri Kovid-19 hastası
DÜNYAParis'te yoğun bakıma alınan her 3 kişiden biri ...
Sırbistan Türkiye'den İHA satın alacak!
DÜNYASırbistan Türkiye'den İHA satın alacak!
ABD'den Dağlık Karabağ açıklaması! - Haberler
DÜNYAABD'den Dağlık Karabağ açıklaması!
Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan seçimlerin yenilenmesi çağrısı!
DÜNYAKırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan seçimlerin yenilenmesi ...
Son dakika! Paşinyan dünyaya rezil oldu! Paşinyan sonunda Putin ile görüşebildi! - Haberler
DÜNYADünyaya rezil oldu! Paşinyan sonunda Putin ile ...
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu Azerbaycan'a gitti
Son dakika! Dışişleri'nden Kanada'nın kararına tepki - Haberler
DÜNYADışişleri'nden Kanada'nın kararına tepki
Son dakika Azerbaycan! Ermeni askeri tankı topu bırakıp kaçtı!
DÜNYAAzerbaycan'da son durum! Ermeni askeri tankı topu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X