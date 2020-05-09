AA

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 198 bin 676’ya, ölenlerin sayısı 1827'ye ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 10 bin 817 artarak 198 bin 676’ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 104 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 1827’ye, 5 bin 308 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 31 bin 916’ya çıktığı belirtildi.

Vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 5,8 olduğu kaydedilen açıklamada, yeni vakaların yüzde 40,7’sinde hastalık belirtilerinin bulunmadığı aktarıldı.

MOSKOVA'DA CAN KAYBI SAYISI BİNİ GEÇTİ

Salgının etkisini en çok hissettirdiği başkent Moskova'da vaka sayısının 5 bin 667 artarak 104 bin 189'a, ölü sayısının da 54 artarak 1010’a çıktığı kaydedildi.

Toplam 12 bin 779 kişinin iyileştiği aktarılan açıklamada, vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 5,8 olduğu belirtildi.

RUS ORDUSUNDA 36 YENİ VAKA

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, martın başından bu yana orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 36 artarak 1576’ya yükseldiği, 275 kişinin iyileştiği bildirildi.

Vakalardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, askeri okullarda 1380 vakaya rastlandığı ve 431 kişinin iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, orduda 384 sivil çalışanın virüse yakalandığı ve 37’sinin iyileştiği ifade edildi.

TOPLAM TEST SAYISI 5 MİLYONUN ÜZERİNDE

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 234 bin olmak üzere, bugüne kadar 5 milyon 200 binin üzerinde testin yapıldığını, yaklaşık 242 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti.

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, eğlence, sağlık ve spor merkezleri ile restoran, kafe, müze, sinema ve tiyatrolar kapatılmıştı.

Moskova Belediyesi, şehirde bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar almıştı.

Öte yandan, Moskova’da 12 Mayıs itibarıyla sanayi ve inşaat işletmelerinin çalışmasına izin verilmişti.

Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart'ta başlayan idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.