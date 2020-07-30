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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 834 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 834 bin 499’a, ölü sayısı 13 bin 802’ye ulaştı.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 834 bini geçti
AA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 509 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 834 bin 499’a çıktı. Ülkede son bir günde ölü sayısı 129 artarak 13 bin 802’ye, iyileşen sayısı 9 bin 322 artarak 629 bin 655’e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 24,7’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 678 artarak 240 bin 664’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 446’a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 288 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 27 milyon 800 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos’tan itibaren Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatma kararı almıştı.

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