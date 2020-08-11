Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 900 bine yaklaştı

AA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 945 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 897 bin 599’a çıktı. 23 Nisan’dan bu yana ilk defa günlük vaka sayısı 5 binin altına düştü.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 130 artarak 15 bin 131’e, iyileşen sayısı 6 bin 494 artarak 703 bin 175’e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 694 artarak 248 bin 922’e, ölü sayısı 14 artarak 4 bin 599’a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 177 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 31 milyonu geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.