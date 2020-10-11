Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 298 bini geçti

AA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 634 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 298 bin 718'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 149 artarak 22 bin 597'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 4 bin 240 artışla 1 milyon 20 bin 442'ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1’den yüzde 1,1’e çıkarken, yeni vakaların yüzde 26,3'ünde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 501 artarak 330 bin 418'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 35 artışla 5 bin 595'e çıktı.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede dün 12 bin 846 vaka tespit edilmişti.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.