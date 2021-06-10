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Rusya'da mahkeme Navalnıy ile bağlantılı kuruluşların faaliyetlerini yasakladı

Rusya'da mahkeme, muhalif Aleksey Navalnıy ile bağlantılı kuruluşları aşırılık yanlısı ilan etti, bunların faaliyetlerini yasakladı

Rusya'da mahkeme Navalnıy ile bağlantılı kuruluşların faaliyetlerini yasakladı
Rusya'da Navalnıy ile bağlantılı kuruluşların faaliyetleri yasaklandı
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AA

Moskova Şehir Mahkemesi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen duruşmada savcılığın talebi üzerine Navalnıy'ın kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Yurttaş Haklarını Koruma Vakfı ve Navalnıy Karargahları isimli kuruluşların aşırılık yanlısı olduğuna karar verildi.

Bu kuruluşların her türlü bilgi yayması, mali operasyonlar yapması, seçimlere katılması, eylem ve gösteri organize etmesi gibi tüm faaliyetleri yasaklandı.

Mahkeme, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ve Navalnıy Karargahlarının faaliyetlerine yönelik yasakların hemen yürürlüğe girmesini kararlaştırıldı. AA'nın haberine göre; yolsuzlukla Mücadele Vakfının avukatı Valeriya Vetoşkina, 10 gün içinde karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Rus muhalif Navalnıy tarafından 2011'de kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı 2019'da Rus yetkililerce "yabancı ajan" statüsüne alınmıştı.

Navalnıy 2020'de vakfı kapattığını duyurarak yeni bir hukuki yapılanmayla burayı yeniden açmış, Rus yetkililer de kuruluşu yeniden "yabancı ajan" statüsüne almıştı.

Moskova Savcılığı, nisanda Navalnıy ile bağlantılı olan 3 kuruluş hakkında "Rusya'ya karşı yıkıcı eylemler yürüten çeşitli yabancı merkezlerin siparişiyle, onlarla aktif koordinasyon içinde hareket etme, anayasal düzeni, iktidarı değiştirmek için renkli devrim senaryolarını hayata geçirme" suçlamasında bulunmuş ve bunların kapatılması için dava açılmıştı.

NAVALNIY 17 OCAK'TA HAVAALANINDA TUTUKLANMIŞTI

Rus muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti. Navalnıy, Moskova yakınlarındaki Vladimir şehrinde bir hapishanede bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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