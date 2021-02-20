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Rusya'da üçüncü Covid-19 aşısı tescillendi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkesinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) yönelik geliştirilen üçüncü aşının da tescillendiğini bildirdi

Rusya'da üçüncü Covid-19 aşısı tescillendi - Haberler
Rusya'da üçüncü Covid-19 aşısı tescillendi
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AA

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesindeki Covid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aşı çalışmalarında bugün "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Mişustin, "Çumakov Merkezi, bugün Covid-19'a karşı geliştirdikleri ‘KoviVak’ adlı aşıyı tescil etti" dedi.

Mart ortasında ilk 127 bin doz aşının sivil kullanım için hazır olacağına işaret eden Mişustin, “Rusya, Covid-19’u önlemek için üç aşının geliştirildiği dünyadaki tek ülkedir” diye konuştu.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020’de, Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "EpiVakKorona" adlı aşı ise Ekim 2020’de tescil edilmişti.

SON 24 SAATTE 12 BİN 953 KİŞİ VİRÜSE YAKALANDI

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 953 kişi virüse yakalanırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 151 bin 984 kişiye çıktı.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 480 artarak 82 bin 876’a, virüsten iyileşen sayısı da 17 bin 484 artışla 3 milyon 697 bin 433'e ulaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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