Rusya'da uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınan araştırmacı gazeteci serbest bırakıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da uyuşturucu suçlamasıyla Cuma günü gözaltına alınan araştırmacı gazeteci Ivan Golunov, kamuoyunun yoğun destek kampanyası sonucu serbest bırakıldı.

Karakoldan çıkarken ağladığı görülen Golunov, araştırmacı gazeteciliğe devam edeceğini söyledi.

Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, gazetecinin "suçunun kanıtlanmadığını" ve iç soruşturma başlatıldığını ifade etti.

"Adli, biyolojik, parmak izi ve genetic testler" sonucunda serbest bırakma kararının alındığını açıklayan bakan, Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, davayla ilgili üst düzey iki yetkiliyi görevden almasını isteyeceğini kaydetti.

Cuma günü Golunov'un gözaltına alınmasını protesto edenler Moskova'daki mahkemenin önünde toplandı.

Golunov, Moskova'daki bir belediye başkanı yardımcısının aile üyelerinin emlak piyasası üzerinden servet edinmesi üzerine bir haber yapmıştı.

Gazetecinin daha önce de yaptığı haberler nedeniyle tehditler aldığı belirtildi.

Gözaltına alınması sonrasında Golunov, Rusya'daki basın mensuplarından yoğun destek aldı.

Golunov'un gözaltına alınmasını protesto edenler Moskova'daki mahkemenin önünde toplandı.

İşkence gördü

Golunov'un avukatı, daha önce müvekkilinin gözaltında işkence gördüğünü açıklamıştı. Gazeteciyi muayene eden doktor ise kaburgalarının kırılmış olabileceğini, beyin sarsıntısı ve kan pıhtısı oluşmasından şüphe ettiklerini kaydetmişti.

Moskova polisi ise gazetecinin gözaltındayken kendisini iyi hissetmemesinin üzerine hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Letonya merkezli bağımsız haber sitesi Meduza için yolsuzluk dosyaları üzerine çalışan Golunov, Cuma günü Rus polisi tarafından uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Ancak meslektaşları ve arkadaşları bunun bir bahane olduğunu, Ivan Golunov'un yaptığı haberler yüzünden gözaltına alındığını öne sürdü.

Golunov'un avukatı, uyuşturucunun gazetecinin eşyaları arasına yerleştirildiğini belirtti.