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Rusya'da yerel seçim protestosunda yüzlerce kişi gözaltına alındı

Rusya'da yerel seçimlerde muhalif adayların yarışmasına izin verilmemesini protesto etmek için başkent Moskova'da bir araya gelen 300'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında muhalif lider Lyubov Sobol da bulunuyor. Sobol, protestoya katılmak üzere bindiği taksiden indirilerek siyah bir minibüse bindirildi.

Rusya'da yerel seçim protestosunda yüzlerce kişi gözaltına alındı
BBC TÜRKÇE

Rusya'da yerel seçimlerde muhalif adayların yarışmasına izin verilmemesini protesto etmek için başkent Moskova'da bir araya gelen 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında muhalif lider Lyubov Sobol da bulunuyor. Sobol, protestoya katılmak üzere bindiği taksiden indirilerek siyah bir minibüse bindirildi.

Rus polisi eyleme gelen 350 protestocudan 30'unun gözaltına alındığını açıklarken Açık Toplum Vakfı destekli protesto izleme grubu OVD-Info gözaltı sayısının 350'den fazla olduğunu duyurdu.

- Reuters
Lyubov Sobolprotestoya giderken gözaltına alındı

Rus yetkililer daha sonra açıklamalarını güncelleyerek 1.500 kişinin protestoya katıldığını açıkladı.

Rus haber ajansı TASS, bir polisin yaralandığını yazdı.

Gözaltına alınan muhalif lider Sobol, 8 Eylül'de düzenlenecek seçime katılmasına izin verilmeyenler arasındaydı. Avukatlık yapan Sobol daha önce 21 gün de açlık grevine girmişti.

Sobol, Temmuz ayında seçime katılmasının engellenmesinin ardından seçim kurulu binasından çıkmayı reddetmiş, polisler tarafından çıkarılmıştı.

Sobol bugün gözaltına alındıktan sonra attığı bir tweette ondan fazla maskeli polisle birlikte bindirildiği araçta Moskova sokaklarında üç saat gezdirildiğini yazdı.

Yerel seçime muhaliflerin alınmaması nedeniyle geçen hafta sonu düzenlenen protestoda da binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Bir diğer muhalif lider Aleksis Navalni de protestolarla bağlantılı olarak 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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