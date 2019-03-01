Rusya'daki 'balina hapishanesi'ndeki 98 orka ve beluga serbest kalacak

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Rusya'nın Pasifik kıyısında bulunan Nakhodka kentindeki bir balina çiftliğinde akvaryumlara ve Çinli müşterilere satılmak üzere tutulan 98 balinanın okyanusa salınacağı açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen haftaki talimatından sonra çiftliğin sahibi olan dört şirkete dava açıldığı ve 11 orkayla 87 beyaz balinanın (beluga) salıverilmesi için hazırlık yapıldığı belirtildi.
Bu hayvanların kara borsada bir milyon dolara kadar alıcı bulduğu söyleniyor.
Balinaların serbest kalabilmesi için Greenpeace ve diğer çevre örgütlerinin başlattığı kampanyaya Leonardo DiCaprio ve Pamela Anderson gibi ünlüler de destek vermişti.
Balinaları yasa dışı olarak tutup eğlence parklarına sattıkları öne sürülen çiftlik sahiplerinin daha önce de cezaya çarptırıldığı belirtiliyor.
Orkalar okyanuslarda günde 160 kilometreden fazla yol katedebiliyor. Birçok balinanın birlikte tutulduğu sıkışık havuzların genişliği ise 10 metre.
Tass ajansına göre Rus federal güvenlik ve istihbarat örgütü FSB'den yapılan açıklamada hayvanların kötü koşullarda tutulduğu ve doğal yaşam alanlarına salınacağı" belirtildi.
Kremlin'den yapılan açıklamada da hayvanarın 'zalimane koşullarda tutulduğu' vurgulandı.
Rusya Ekoloji Bakanı Dmitri Kobilkin, hükmetin hayvanların bir an önce salınması için büyük çaba harcadığını söyledi. Kobilkin, "Elimizden geleni yapıyoruz. Kimse okraların salınmasına karşı çıkmıyor. Ama ön önemli şey, onları uygun şekilde salıvermek" dedi.
Çevre örgütü Greenpeace, buradaki hayvanlara "işkence" yapıldığını açıklamıştı.
Rus yasaları balinaların sadece bilimsel amaçla tutulmasına izin veriyor.
Çiftliğin sahibi olan şirketlerden birinin balina yakalama izninin reddedilmesi üzere 2017'de balıkçılıktan sorumlu daireye dava açtığı ancak kazanamadığı ifade ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.