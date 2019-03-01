Rusya'daki 'balina hapishanesi'ndeki 98 orka ve beluga serbest kalacak

Rusya'nın Pasifik kıyısında bulunan Nakhodka kentindeki bir balina çiftliğinde akvaryumlara ve Çinli müşterilere satılmak üzere tutulan 98 balinanın okyanusa salınacağı açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen haftaki talimatından sonra çiftliğin sahibi olan dört şirkete dava açıldığı ve 11 orkayla 87 beyaz balinanın (beluga) salıverilmesi için hazırlık yapıldığı belirtildi.

'Balina hapishanesi' olarak adlandırılan tesiste 98 orka ve beluga bulunuyor.

Tanesi bir milyon dolara satılıyor

Bu hayvanların kara borsada bir milyon dolara kadar alıcı bulduğu söyleniyor.

Balinaların serbest kalabilmesi için Greenpeace ve diğer çevre örgütlerinin başlattığı kampanyaya Leonardo DiCaprio ve Pamela Anderson gibi ünlüler de destek vermişti.

Balinaları yasa dışı olarak tutup eğlence parklarına sattıkları öne sürülen çiftlik sahiplerinin daha önce de cezaya çarptırıldığı belirtiliyor.

Balinalar sıkışık havuzlarda tutuluyor

Orkalar okyanuslarda günde 160 kilometreden fazla yol katedebiliyor. Birçok balinanın birlikte tutulduğu sıkışık havuzların genişliği ise 10 metre.

Tass ajansına göre Rus federal güvenlik ve istihbarat örgütü FSB'den yapılan açıklamada hayvanların kötü koşullarda tutulduğu ve doğal yaşam alanlarına salınacağı" belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada da hayvanarın 'zalimane koşullarda tutulduğu' vurgulandı.

Rusya Ekoloji Bakanı Dmitri Kobilkin, hükmetin hayvanların bir an önce salınması için büyük çaba harcadığını söyledi. Kobilkin, "Elimizden geleni yapıyoruz. Kimse okraların salınmasına karşı çıkmıyor. Ama ön önemli şey, onları uygun şekilde salıvermek" dedi.

Greenpeace: Hayvanlara işkence ediliyor

Çevre örgütü Greenpeace, buradaki hayvanlara "işkence" yapıldığını açıklamıştı.

Rus yasaları balinaların sadece bilimsel amaçla tutulmasına izin veriyor.

Çiftliğin sahibi olan şirketlerden birinin balina yakalama izninin reddedilmesi üzere 2017'de balıkçılıktan sorumlu daireye dava açtığı ancak kazanamadığı ifade ediliyor.