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Rusya'daki üsse SİHA saldırısı: 3 ölü

Kremlin, Ukrayna'nın silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) Rusya'nın güneyindeki Engels Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda üç kişinin öldüğünü açıkladı. Ukrayna saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

BBC TÜRKÇE

Kremlin, Ukrayna'nın silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) Rusya'nın güneyindeki Engels Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda üç kişinin öldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava üssündeki savunma sistemlerinin Ukrayna SİHA'sını yerel saatle 01.35 sularında alçaktan uçuş yaptığı sırada vurduğunu duyurdu.

Bakanlık, üç Rus askeri personelinin, düşen SİHA'nın enkazının isabet etmesi sonucu yaşamlarını yitirdiklerini bildirdi.

Üssün bulunduğu Saratov bölgesinin valisi Roman Busargin, ölen askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Busargin, "Engels kasabasında halkın güvenliği hiçbir şekilde tehdit altında değil" dedi.

Ukrayna açıklama yapmadı

Ukrayna saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg'e göre saldırı, Rusya açısından utandırıcı bir gelişme.

Rusya 5 Aralık'ta Ukrayna'yı yine Engels Hava Üssü'ne benzer bir saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Ukrayna'ya yönelik hava saldırında kullanılan savaş uçaklarının bir kısmı Engels Engels Hava Üssü'nde bulunuyor.

Üs, Rusya-Ukrayna sınırına yaklaşık 500 kilometre mesafede.

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