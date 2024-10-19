Rusya'dan AB'nin iddialarına yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Borrell'in Ukraynalı savaş esirlerinin Rus askerlerince öldürüldüğü iddialarını değerlendirdi.

Zaharova, "Josep Borrell bir kez daha esir alınan Ukraynalı askerlerin öldürüldüğü iddiasıyla ülkemize karşı asılsız suçlamalarda bulunmuştur. Söz konusu esirler Kursk bölgesinde sivillere yönelik barbarca saldırılar gerçekleştiren, sivilleri kaçıran, öldüren, sivilleri bir toplama kamplarına götüren, onları istismar eden, Rus topraklarında terör ve yağmacılık eylemlerinde bulunan neo-nazilerdi. Avrupalı yetkililerin yalanları Batılı ve Ukrayna yetkililerin 'Buça katliamı', '20 bin kaçırılan Ukraynalı çocuk', 'Rus askeri vahşeti' ve diğer uydurmaları hakkında yaydıklarıyla aynı seviyededir. Ne Kiev ne de Batılı destekçiler bu hikayelerin hiç birini belgeleyemedi." ifadesini kullandı.