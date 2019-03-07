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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid El Nehyan ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
ABD'nin, Rusya'nın maddeleri ihlal ettiğini iddia eden Lavrov, Orta Menzilli Nükleer Füzelerin Yasaklanması Anlaşması (INF) hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, "ABD, INF'den çekildikten sonra, yasak bölgelerine füze yerleştirmeye başlarsa, Moskova cevap verme hakkına sahip" dedi.
Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin anlaşmayı ihlal etmesi halinde, yasaklı bölgelere Rusya'nın da füze yerleştirilmesi emri verdiğini aktardı. Lavrov, ABD'nin hamlelerine nasıl cevap verileceğine dair alınacak tutumun, Putin tarafından dile getirildiğini hatırlatarak, "Yeni şartlarda, stratejik istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan, müzakereleri hiç reddetmedik. Bütün bu tekliflerin, masada kalmaya devam ettiğini, ancak artık bu konuda Batılı ortaklarımızı rahatsız etmeyeceğimizi de bildirdik. Bu teklifleri biliyorlar" diye konuştu.
ABD'nin INF'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, "ABD, INF'den çekilerek uluslararası güvenlik anlaşmalarıyla kurulan sistemin tümüyle sarsılmasına yönelik doğrudan bir adım attı. Söz konusu adım, ülkelerin mevcut faaliyetlerine yönelik durumu olumsuz yönde değiştiriyor. Bu nedenle FSB çalışanları da dahil olmak üzere tüm birimlerin verilen görevleri hızlı ve etkin şekilde çözmelerini bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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