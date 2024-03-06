Rusya'dan ABD'ye NATO uyarısı: Doğrudan hedef olur

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Çarşamba günü yaptığı açıklamada çatışma istemediklerini ancak kendilerine yönelik tehdidin cevapsız kalmayacağını belirtti.

Zaharova açıklamasında "Moskova ne NATO ne ABD ne de Ukrayna ile çatışma istemiyor. Ancak bize yönelik yapılan tehditler cevapsız kalmayacaktır" dedi.

ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa’ya yerleştirilmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını da bildirdi.

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