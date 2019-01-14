Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in haberine göre, Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, "Trump'ın Kürtlere saldırması halinde Türkiye'ye ekonomik darbe indirmeye hazır olduklarına ilişkin sözleri olup bitenlerden kaynaklanıyor: Amerika aslında ayrılmadan Suriye'den çekilmeye çalışıyor. Kürtler önemli bir müttefik ve onların kaderini birilerinin ya da daha kesin konuşursak Türkiye'nin insafına bırakılmayacağı sinyaline ihtiyacı var. Ancak Trump Kürtleri Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'yi provoke etmemeye çağırarak ABD desteğinin koşulsuz olmadığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kosaçev, "ABD ile Basra Körfezi ülkelerinin İran karşıtı Orta Doğu Stratejik İttifakı kurma fikrine sahip olduğu ortaya çıktı. Hatta bu ittifak, Arap NATO'su olarak adlandırılıyor. Ayrıca ABD'nin Katar'daki en büyük askeri üslerinden olan El Udeyd Üssü'nde şu anda yaklaşık 11 bin Amerikalı asker bulunuyor. Genişletilmesini öngören anlaşmayı da imzaladı. ABD uçakları da 2018 yılının nisan ayında Suriye hükümet ordusunun mevzilerini el Udeyd Üssü'nden vurdu." şeklinde ifadeler kullandı.

Kosaçev,"Bu nedenle ABD, Orta Doğu'dan hiçbir yere ayrılmıyor. Türkiye'ye yönelik sinyal, Washington'un ileride de durumu kontrol etmek istediğini ve Amerikalıların gerçekten çekileceğini düşünen herkese, sevdiği yaptırımlar 'sopasını' gösterip tehdit edeceğini sergiliyor." dedi.

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