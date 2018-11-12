Rus gazeteci Aleksandr Malkeviç, ABD ara seçimlerini takip ederken ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından ajan olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış ve kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Rus gazeteci Aleksandr Malkeviç’e sahip çıktı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "9 Kasım'da Washington havaalanında gözaltına alınan Aleksandr Malkeviç, gazetecilik faaliyetlerini sürdürdüğü sırada FBI ajanları tarafından gözaltına alındı. Aleksandr Malkeviç, sadece Rus basınına değil, ABD basınına da yazılar yayınlamıştır" denildi.



"SİLAH ZORUYLA GÖZALTINA ALINDI"

Açıklamanın devamında gazeteciye uygulanan muameleden eleştiren eden Bakanlık, "Ajanlar tarafından neredeyse silah zoruyla gözaltı işlemi yapılmıştır. Washington, kendi iç siyasetindeki kötü şöhretine karşı mazeret üretmeye çalışmaktadır. Diğer devletlerin iç işlerine karışmak, Washington’ın kurumsal kimliğidir. ABD makamları, Rus gazetecilere yönelik zulmü açığa vurmuştur. Ayrıca ABD’nin ülkemize karşı yeni yaptırımlar için mazeret üretme isteğini görüyoruz" açıklamalarını yaptı.

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