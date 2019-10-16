Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de YPG/PKK'nın TSK operasyonu nedeniyle denetimsiz bıraktığı hapishanelerden kaçan DEAŞ militanlarının dünyaya yayılmaya başladığını, bunun sorumlusunun da Avrupa ülkeleri olduğunu söyledi.

Lavrov, Soçi’deki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) partner ülkeleri toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'den ayrılan teröristlere sığınma hakkı veren ülkelerin, eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda olduklarını vurguladı.

Batılı koalisyon güçlerinin Suriye'deki eylemlerinin Kürtleri 'ayrılıkçılığa' ittiğini kaydeden Lavrov ülkesinin, Türkiye-Suriye sınırında güvenliğin tesisi için iki ülke arasında işbirliği sağlanmasına katkıda bulunacağını da ifade etti.

LİBYA VURGUSU

Lavrov, açılış konuşmasında Libya'nın son dönemde Kuzey Afrika'daki teröristlerin ana üssü haline geldiğini de sözlerine ekledi.