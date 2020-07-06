Rusya'dan Ayasofya açıklaması!

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Rusya'nın Interfax haber ajansı, Kremlin sözcüsü Peskov'un Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ilişkin görüşlerine yer verdi.

Peskov, "Bu konuda yorum yapamayız, çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nin iç meselesidir. Sadece şunu söyleyebilirim, bu karar alınırken tabi ki Ayasofya'nın kuşkusuz dünya mirası statüsünün göz önünde bulundurulacağını umuyoruz. Ayasofya, yalnızca Rusya'dan giden turistlerin değil, tüm ülkelerden giden turistlerin çok beğendiği bir şaheser. Turistik değerinin yanı sıra, Ayasofya'nın çok derin bir kutsal ve manevi değeri bulunmakta. Bu sebeple Türk meslektaşlarımızın bunların tümünü göz önünde bulunduracaklarına inanıyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçtiğimiz günlerde Ayasofya'ya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettikleri belirterek "Bilindiği gibi bu kilise, karmaşık bir tarihe sahip Bizans mimarisinin eşsiz bir örneği. Halihazırda İstanbul’un başlıca anıtlarından biri ve her yıl Rusya dahil dünyanın her yerinden çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor. Prensip olarak, bu kilisenin evrensel bir miras olarak olağanüstü kültürel ve tarihi öneminden hareket ediyoruz. Ayasofya, UNESCO dünya miras listesinde yer alıyor ve biz, güvenliğin ve erişebilme özelliğinin korunması dahil bu statüsüyle ilgili tüm taleplere uyulacağından hareket ediyoruz. Bu sıra dışı anıtın statüsüne ilişkin tüm kararların dengeli olmasını, bu sorunun inananlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arası bağlamı ve UNESCO Dünya Mirası anıtlarının yönetimi alanında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin dikkate alınmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.