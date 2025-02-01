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        Haberler Dünya Rusya'dan BM'ye tepki | Dış Haberler

        Rusya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Sovyet askerlerini anmaması nedeniyle tepki gösterdi

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Uluslararası Holokost'u Anma Gününde, Sovyetler Birliği askerlerinden bahsetmemesi nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 21:34 Güncelleme: 01.02.2025 - 21:34
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        Rusya'dan BM'ye Kızıl Ordu tepkisi
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Uluslararası Holokost'u Anma Gününde, Sovyetler Birliği askerlerinden bahsetmemesi nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e tepki gösterdi.

        Sovyetler Birliği askerlerinin, Nazilerin mağlup edilmesindeki rolünün yok sayılamayacağını ifade eden Zaharova "Guterres'in milyonlarca kayıp veren Sovyetler Birliği'nden bahsetmemesini şok edici olarak değerlendiriyoruz. Sovyetler Birliği halkı, Holokost'un sona erdirilmesine ciddi katkıda bulunmuştur." dedi.

        Tarihsel hakikatin korunması adına çaba sarf etmeye devam edeceklerini belirten Zaharova "Kızıl Ordu'nun Auschwitz Toplama Kampı'nı özgürleştirmesinin günü olan 25 Ocak, Holokost'u Anma Günü olarak tayin edilmiştir." diyerek Sovyetler Birliği'nin oynadığı belirleyici rolü işaret etti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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