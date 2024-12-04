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        Haberler Dünya Rusya'dan dikkat çeken Güney Kore yorumu | Dış Haberler

        Rusya: Güney Kore'de başbakanlar ya öldürülüyor ya da intihar ediyor

        Güney Kore dün akşam saatlerinde sıcak gelişmelere şahit oldu. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon-Suk Yeol, ülkede sıkıyönetim kararı alarak orduyu göreve çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Güney Kore'de demokrasi olmadığı belirtilirken "70 yıldır Güney Kore'de başbakanlar ya öldürülüyor ya intihar ediyor ya da darbe ile indiriliyor." denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 18:56 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:56
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        Rusya'dan dikkat çeken Güney Kore yorumu
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        Güney Kore'de siyaset, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon-Suk Yeol'un aldığı sıkıyönetim kararı ile sarsıldı. Karar saatler sonra geri çekilirken Güney Kore'de hem siyasiler hem de halk büyük şok yaşadı.

        Rusya'dan ise konuyla ilgili çok dikkat çekici bir yorum geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova sıkıyönetim kararıyla ilgili tarihsel bir okuma yaptı.

        Zaharova basın mensuplarına verdiği demeçte "70 yıldır, Güney Kore başbakanları ya öldürülüyor ya intihar ediyor ya da darbe ile indiriliyor. Biri bunun normal olduğunu söyleyebilir mi, hayır söyleyemez?" dedi.

        Zaharova ayrıca, Güney Kore'de yasanın, demokrasinin ve istikrarın olmadığını belirtti.

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        #rusya
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