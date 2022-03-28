Rusya'dan "dost olmayan" ülkelere vize misillemesi 0:00 / 0:00

Reuters

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "dost olmayan" ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişini kısıtlayacak vize önlemleri almaya hazırlandıklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı işgal sürerken, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke Rusya'ya yönelik yaptırım kararı aldı. Rusya da Batı'nın yaptırım kararlarına karşılık veriyor.

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'ya "dost olmayan" ülkelerden gelen vatandaşların ülkeye girişini zorlaştıracak vize önlemleri almaya hazırlandıklarını açıkladı.

"DOST OLMAYAN ÜLKELER"

Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dost olmayan" ülkeler listesini 7 Mart’ta onaylamıştı.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.